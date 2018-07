Neu ab Juli 2018 Reiserecht, Rentenplus und Warnhinweise

Bildrechte: dpa

Die Renten werden erhöht – und zwar deutlich: Im Westen Deutschlands dürfen sich Rentner über ein Plus von 3,22 Prozent freuen, im Osten sogar von 3,37 Prozent. Bis 2024 sollen die Ostrenten dann an das Westniveau angeglichen sein. In gleicher Weise wie die gesetzlichen Renten steigen auch die Rentenbezüge für Landwirte. Die Versorgungsleistungen für Kriegs- und Wehrdienstopfer, für Impfgeschädigte und für Opfer von Gewalttaten werden um 3,22 Prozent angehoben.