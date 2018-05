Neu ab Juni 2018 Fußball, Fristen, Frachtverkehr

Während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist auch in den späten Abendstunden Public Viewing möglich. Dazu wurde der nächtliche Lärmschutz gelockert. Konkret erweiterte die Bundesregierung den Spielraum der Kommunen, in Ausnahmen Public Viewing auch für Spiele zuzulassen, die erst 20 Uhr und später angepfiffen werden. Was als Ausnahme gilt, entscheiden die kommunalen Behörden im Einzelfall. Dabei soll es eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fußballübertragung und dem Schutz betroffener Anwohner geben. Die WM dauert vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018.