Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime, Maxdome oder Sky Go dürfen ihre Angebote vom 20. März an innerhalb der EU nicht mehr geoblocken. Wer sich mit seinem Streaming-Abo in einem anderen EU-Land anmeldet, hat dann Zugriff auf das gleiche Angebot wie zu Hause. Eine Verordnung des EU-Parlaments hebt die bisherigen Ländersperren auf. Eine zusätzliche Gebühr darf nicht dafür erhoben werden.



Wie schon bei der Aufhebung der Roaming-Gebühren gilt auch diese Regelung nur für vorübergehende Aufenthalte. Wer sich über die Dauer eines Urlaubs oder einer Geschäftreise hinaus in einem anderen Land aufhält, muss ein Abo über den dortigen Ableger des Dienstes zu den für dieses Land geltenden Preisen und Konditionen abschließen.