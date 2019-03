Neu ab März 2019 Mütterrente, Mindestlohn und Mofaschilder

Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, profitieren ab März von der Mütterrente II. Für jedes Kind erhalten sie dann einen halben Rentenpunkt mehr, wodurch sich die Zahl der Rentenpunkte pro Kind von zwei auf zweieinhalb erhöht. Da ein Rentenpunkt gegenwärtig einem Monatsbruttowert von 30,69 Euro im Osten und 32,03 Euro im Westen entspricht, werden monatlich also 15,35 Euro bzw. 16,02 Euro brutto mehr pro Kind ausgezahlt. Neurentnerinnen erhalten die höhere Rente bereits seit Jahresbeginn. Bestandsrentnerinnen wird die gestiegene Rente ab März rückwirkend zum 1. Januar 2019 ausgezahlt.

Zum 1. März 2019 wird der Mindestlohn im Baugewerbe angehoben. Im Westen und Berlin steigt er in der Lohngruppe 1 (Werker und Maschinenwerker) von 11,75 Euro auf 12,20 Euro. In der Lohngruppe 2 (Fachwerker, Maschinisten, Kraftfahrer) wird er im Westen von 14,95 Euro auf 15,20 Euro und in Berlin von 14,80 Euro auf 15,05 Euro angehoben. Im Osten wird nicht zwischen Lohngruppen unterschieden. Hier steigt der Branchenmindestlohn von 11,75 Euro auf 12,20 Euro pro Stunde. Für den Mindestlohn im Bauhauptgewerbe gilt Allgemeinverbindlichkeit. Das heißt, er steht auch Arbeitnehmern zu, die nicht tarifvertraglich beschäftigt sind oder ins Ausland entsandt wurden.