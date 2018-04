Neu ab Mai 2018 Geschützte Daten, gespeicherte Daten und steigende Mindestlöhne

In den letzten Wochen haben die großen Sozialen Netzwerke und Online-Händler, aber auch kleinere Anbieter ihre Kunden über Änderungen ihre Datenschutzrichtlinien informiert. Hintergrund ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai in Kraft tritt.

Bildrechte: dpa

Sie soll dazu beitragen, das Datenschutzrecht in der EU einheitlich zu gestalten, und gilt eben auch für internationale Anbieter wie Google oder Facebook, die zwar außerhalb der EU sitzen, aber auch in der EU aktiv sind.



Doch nicht nur die Großen müssen die Vorgaben der DSGVO erfüllen. Weil gerade der Umgang mit personenbezogenen Daten und ihre Verarbeitung neu geregelt werden, müssen etwa auch Betreiber von Online-Shops ihre Angebote an die Richtlinie anpassen. Darüber hinaus dürfen elektronische Geräte und Software nur noch mit datenschutzfreundlichen Voreinstellungen angeboten werden. Für die Einwilligung in die Verarbeitung persönlicher Daten gilt zudem ein Mindestalter von 16 Jahren. Bei Jüngeren müssen die Eltern zustimmen.