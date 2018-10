Neu ab November 2018 Musterklagen, Vornamen, Handgepäck und Grenzwerte

Die Musterfeststellungsklage kommt

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Fragen und Antworten zur Musterfeststellungsklage Fragen und Antworten zur Musterfeststellungsklage Link des Videos https://www.mdr.de/umschau/video-244462.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video In Fällen mit vielen Betroffenen müssen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr einzeln ihre Ansprüche gegenüber Herstellern oder Dienstleistern geltend machen. Vom 1. November an können nun Verbände oder Vereine sogenannte Musterfeststellungsklagen erheben und darin Grundsatzfragen gebündelt und rechtsverbindlich klären lassen. Betroffene können sich dann für das Verfahren registrieren lassen. Mit der Einführung der Musterfeststellungsklage wird auch gleich davon Gebrauch gemacht: Am 1. November wollen der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbz) und der ADAC die erste Musterfeststellungsklage einreichen, um feststellen zu lassen, ob VW im Rahmen des Diesel-Skandals Autofahrern gegenüber zu Schadenersatz verpflichtet ist.

Vornamen-Reihenfolge neu bestimmbar

Bildrechte: imago/Klaus Martin Höfer Menschen mit mehreren Vornamen können jetzt die Reihenfolge ihrer Vornamen verändern lassen. Ab November können sie das beim Standesamt veranlassen, ohne dass dafür wie bisher ein Namensänderungsverfahren notwendig ist, für das umfangreiche und stichhaltige Gründe angeführt werden müssen und das einiges an Geld kostet.

Ausgeschlossen von der Neuregelung sind Doppelnamen mit einem Bindestrich. Hier darf weder die Reihenfolge noch die von den Eltern festgelegte Schreibweise verändert werden. Auch darf man ungeliebte Vornamen nicht streichen und gewünschte einfach hinzufügen.

Neue Gepäckrichtlinie bei Ryanair

Bildrechte: imago/Future Image Wer mit der Fluggesellschaft Ryanair fliegt, muss sich auf Änderungen beim Handgepäck einrichten. Ab November dürfen Fluggäste ohne "Priority Boarding" nur noch ein kleines Handgepäckstück kostenlos mit an Bord nehmen. Bisher war zusätzlich ein größeres Rollgepäckstück inklusive, das fällt jetzt weg. Allerdings wurde dafür die zulässige Größe des kostenlosen kleinen Handgepäckstücks erhöht: von 35 x 20 x 20 Zentimeter auf 40 x 20 x 25 Zentimeter. Ryanair begründet die neue Richtlinie damit, dass bis zu 120 kostenlose Gepäckstücke am Gate aufgegeben wurden, was Verspätungen bis zu 25 Minuten zur Folge hatte.

Neue Chemikaliengrenzwerte in Kinderspielzeug

Im November werden EU-weit bei Spielzeug für Kinder unter drei Jahren und Spielzeug, das in den Mund genommen wird, zum Beispiel aufblasbare Spielsachen, die Grenzwerte für zwei Chemikalien gesenkt. So gelten vom 4. November für Phenol geringere Höchstmengen. Phenol wird etwa zur Herstellung von Kunstharzpressholz, Spieltunneln, Flüssigtinten in Filzstiften oder Badespielzeug verwendet und ist als mutagener, also das Erbgut verändernder Stoff eingestuft.