Neu ab Oktober 2018 Transparenz und Grenzwerte

Spätestens ab 1. Oktober sollten Versicherer sich an die neuen Regeln der EU-Richtlinie über den Versicherungsvertrieb halten. Danach müssen Kunden bei den jährlichen Standmitteilungen von Lebensversicherungen detaillierter informiert werden. Zudem dürfen Restschuldversicherungen nicht mehr so an Kreditverträge gekoppelt werden, dass der Eindruck entsteht, der Kredit könne nur mit der oft teuren Versicherung bewilligt werden. Darüber hinaus wird klar zwischen Provisions-Versicherungsvermittlung und unabhängiger Honorarberatung getrennt.