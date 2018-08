Neu ab September 2018 Steuer, Schein und Schwedenmöbel

Bei neu zugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen werden vom 1. September an Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch nach dem WLTP-Verfahren gemessen. Dadurch dürfte die Kfz-Steuer für Neufahrzeuge deutlich steigen, da sie in Deutschland vom Kohlendioxid-Ausstoß abhängt. Für bereits zugelassene Fahrzeuge ändert sich hingegen nichts.

Erst die Glühbirne, jetzt Halogen: Kerzen- und birnenförmige Hochvolt-Halogenlampen, die mit einer Netzspannung von 230 Volt betrieben werden, dürfen vom 1. September an nicht mehr neu in den Handel gebracht werden. Händler können aber noch Restbestände verkaufen. Hintergrund des Verbots ist die EU-Ökodesign-Richtlinie, nach der leuchtende Energiefresser nach und nach aus dem Verkehr gezogen werden. Flache Deckenspots, bestimmte Schreibtischlampen sowie Niedervolt-Halogenlampen sind aber weiterhin erlaubt.

Die schwedische Möbelkette Ikea schränkt ihr Rückgaberecht in Deutschland weiter ein. Vom 1. September an können Kunden nur noch Waren zurückgeben, die neu und unbenutzt sind und deren Kauf nicht mehr als ein Jahr zurückliegt. Das gilt auch für bereits montierte Möbel, die sich noch in einem unbenutzten Zustand befinden.



Bisher galt das Rückgaberecht für ein Jahr - unabhängig vom Zustand der Produkte und ohne Angabe von Gründen. Bis vor zwei Jahren hatte es sogar ein unbefristetes Rückgaberecht gegeben. Mit der Beschränkung will Ikea verhindern, dass immer wieder Kunden kurz vor Ablauf der Umtauschfrist auftauchen, Produkte zurückgeben und ihr Geld zurückverlangen.