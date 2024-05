Am kommenden Sonnabend ist Organspendertag. Wussten Sie, dass ca. 8.500 Patienten, vom Baby bis zum Greis, gerade in Deutschland auf der Warteliste für so eine lebensnotwendige Transplantation stehen? Das heißt für die Betroffenen: Bangen und immer wieder hoffen, dass irgendwann der rettende Anruf kommen wird.