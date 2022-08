Wir wollen Ihnen zeigen, wie wir arbeiten: Am Freitag, dem 2. September, laden wir insgesamt drei Zuschauerinnen bzw. Zuschauer in die Redaktion von "MDR um 4" ein. Erleben Sie als Teil des Teams hautnah mit, wie unser Programm entsteht.

Peter Imhof moderiert am Programm-Machen-Tag. Sie lernen ihn natürlich kennen. Bildrechte: Christoph Busse

Sie treffen 12 Uhr in der Redaktion auf dem Leipziger MDR-Gelände in der Kantstraße ein. Nach kurzer Einführungsrunde gibt es einen Blick hinter die Redaktions-Kulissen und einen Plausch mit unserem Moderator Peter Imhof. Wir möchten Ihnen erklären, wie die Beiträge bei uns geplant und umgesetzt werden. Natürlich sind wir auch gespannt auf Ihre Fragen. Danach können Sie in verschiedenen Bereichen mitlaufen: