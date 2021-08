Zuletzt noch mit einem traurigen Fall um eine betagte Dame. Die Mutter von Thilo Thiele ist 92 Jahre alt. Wegen einer Demenzerkrankung empfehlen die behandelnden Ärzte eine ambulante Betreuung in der eigenen Wohnung. Thilo Thiele bringt die Mutter jedoch auf die geschlossene Demenzstation eines tschechischen Seniorenheimes. Anschließend zieht der Sohn mitsamt seiner Ehefrau in die Wohnung der Mutter. Als die Behörden auf den Fall aufmerksam werden, suchen sie die 92-Jährige und finden sie in Tschechien in einem verwahrlosten Zustand. Durfte der Sohn die Mutter überhaupt in diese geschlossene Demenzstation einweisen?