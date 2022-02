Caterer muss Anzahlung bei wegen Corona abgesagter Hochzeit zurückgeben

Landgericht Frankenthal (Az. 8 O 198/21)

Anna Anders und ihr Partner wollen heiraten. Sie planen eine Feier mit etwa 100 Gästen in einem historischen Mühlenanwesen. Das Paar schließt einen Vertrag mit einem Caterer und zahlt mehr als 6.000 Euro an. Doch dann kommt die Corona-Pandemie und die Hochzeitsfeier muss um ein Jahr verschoben werden. Auch den neuen Termin kann das Brautpaar dann nicht einhalten, da zu der Zeit die Bundesnotbremse gilt. Frau Anders und ihr Partner entschließen sich schweren Herzens, die Feier abzusagen und verlangen vom Caterer das angezahlte Geld zurück. Der weigert sich aber mit der Begründung: Das Risiko der Pandemie könne nicht von ihm allein getragen werden.

Das Landgericht Frankenthal sah das anders: "Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sind die Pandemie und ihre Folgen nicht absehbar gewesen. Hätte das Paar gewusst, dass eine Feier aufgrund der Auflagen monatelang unmöglich ist, hätte es den Vertrag nicht geschlossen. Ein weiteres Abwarten ist nicht mehr zumutbar, da die Hochzeitsfeier im zeitlichen Zusammenhang zur standesamtlichen Trauung stehen sollte."

Das Brautpaar darf vom Vertrag zurücktreten. Der Caterer muss die bereits geleistete Anzahlung in voller Höhe zurückgeben.

Landgericht Bielefeld (Az. 5 O 170/17)

Herr und Frau Ibbeken verbringen gern Zeit an der Nordsee. Sie haben eine besondere Verbindung zu dem Meer und Herr Ibbeken wünscht sich, hier später seine letzte Ruhe zu finden. Als er tatsächlich krank wird und stirbt, vereinbart seine Frau mit einem Bestattungsunternehmen eine Seebestattung in der Nordsee. Dazu kommt es allerdings nicht. Die Urne wird fälschlicherweise in die Ostsee gelassen. Frau Ibbeken kämpft seither mit Schuldgefühlen. Sie klagt über Schlafstörungen, Depressionen und Bluthochdruck. Schließlich zieht sie vor Gericht und fordert vom Bestattungsunternehmen ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Das Landgericht Bielefeld trifft dazu folgende Entscheidung: "Der Bestatter hat fahrlässig seine Pflichten aus dem Vertrag verletzt. Ein Schmerzensgeld ist daher angemessen, allerdings nur in Höhe von 2.500 Euro. Ein Sachverständiger konnte bei der Klägerin in Folge der falschen Bestattung Schlafstörungen und eine depressive Störung feststellen, jedoch keine posttraumatische Belastungsstörung oder Bluthochdruck." Das Bestattungsunternehmen muss der Witwe ein Schmerzensgeld in Höhe von 2.500 Euro zahlen.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Az. L 20 SO 174/21)

Walter Wassermann ist Rentner und verbringt seine Zeit gern außerhalb der eigenen vier Wände. Er möchte in Bewegung bleiben, ist daher mehrere Stunden am Tag in der Stadt unterwegs. Eine Sache allerdings macht ihm dabei zu schaffen: Seine Blase. Mindestens dreimal täglich muss er ein öffentliches WC aufsuchen und das macht sich in seinem Portemonnaie bemerkbar. Weil die Stadt nämlich kostenlose öffentliche Toiletten abgeschafft hat, muss Herr Wassermann für jeden Toilettengang im Schnitt zwei Euro zahlen. Pro Monat errechnet er für sich daher zusätzliche Kosten von 180 Euro. Das Geld will er sich von der Stadt zurückholen.

Es kommt zum Gerichtsprozess und in zweiter Instanz urteilt das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen wie folgt: "Senioren, die im Alter staatliche Grundsicherung beziehen, haben keinen Anspruch auf die Zahlung eines "Toilettengeldes" für den Besuch kostenpflichtiger Toiletten. Der geltend gemachte Aufwand liegt jenseits des üblichen Verhaltens der Durchschnittsbevölkerung und ist daher eine Frage der Freizeitgestaltung." Herr Wassermann muss für seine öffentlichen Toilettengänge weiter selbst aufkommen.