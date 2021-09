Darf mich mein Arbeitgeber zwingen, vom Homeoffice nun Tag für Tag wieder ins Büro kommen zu müssen? Sandro Sandmann* ist Grafiker und darf wegen der Corona-Pandemie zu Hause arbeiten. Sein Arbeitgeber aber meldet sich bei ihm und verlangt, dass er nun wieder täglich zu seinem eigentlichen Arbeitsplatz zurückkehrt. Herr Sandmann aber will weiter von zu Hause arbeiten. Doch der Arbeitgeber argumentiert: Weder im Arbeitsvertrag noch durch eine ergänzende Vereinbarung sei der Arbeitsort auf die Wohnung festgelegt. Auch aus der in der Corona-Pandemie erlassenen Arbeitsschutzverordnung ergebe sich kein Recht des Beschäftigten, weiter in der Wohnung zu arbeiten.



Am Landesarbeitsgericht München sah man das ganz genauso: Wenn zwingende betriebliche Gründe der Arbeit in der Wohnung entgegenstehen, darf der Arbeitgeber die Rückkehr des Beschäftigten vom Homeoffice ins Büro anordnen. Im vorliegenden Fall entspricht die technische Ausstattung am häuslichen Arbeitsplatz nicht der am Bürostandort. Der Grafiker konnte hier außerdem nicht darlegen, dass seine Daten zu Hause gegen den Zugriff Dritter geschützt sind.