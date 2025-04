Annette Mühlpfordt aus Sachsen hat ihr Leben lang als Altenpflegerin in ganz Deutschland gearbeitet. Mit 65 ging sie in Altersrente, aber entschied sich, weiter zu arbeiten. Sie nahm ab März 2024 einen Job als Altenpflegerin in Frankfurt am Main an. Jeden Tag machte sie Hausbesuche bei pflegebedürftigen Menschen. Bis zu jenem Tag als sie auf dem Nachhauseweg nach der Arbeit stürzte. Da der Unfall von Annette Mühlpfordt auf dem Weg zu ihrer Unterkunft passiert war, handelte es sich laut dem 7. Sozialgesetzbuch um einen Arbeitsunfall, denn der Nachhauseweg gehört demnach zum Arbeitsweg.