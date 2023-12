Dass im Alltag trotzdem Reisende und auch Personal von Eisenbahnunternehmen direkt am Zug rauchen, mit der Klinke in der Hand. Das mag nachvollziehbare praktische Gründe haben, aber eigentlich ist es nicht in Ordnung. Und wenn sich die Nichtraucherinitiativen durchsetzen, dann gibt es auch hier bald ein Bußgeld.

Der Verein Pro Rauchfrei e. V. führt den Untertitel "Lobby der Nichtraucher" und gibt als einer von wenigen Interessenverbänden offen zu, Lobbyarbeit zu betreiben. In dem Falle so intensiv in Berlin, dass man den Gesetzgebern sogar einen "eigenen" Gesetzentwurf an die Hand gegeben hat. Im Klartext soll das Bundesnichtraucherschutzgesetz so geändert werden, dass auch an Bahnsteigen und anderen Haltestellen – Stichwort Bus und Straßenbahn – ein Rauchverbot gilt und unter anderem auch in Autos nicht mehr geraucht werden darf, wenn Kinder oder Schwangere an Bord sind.