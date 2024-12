Der kabellose Lichtervorhang, das sprechende Gesellschaftsspiel, die beheizbare Kleidung und die elektronische Zahnbürste sind Beispiele für Alltagsdinge, die nicht im Hausmüll oder gelben Sack entsorgt werden dürfen. Sie zählen zu den Elektrokleingeräten und gehören am Ende ihres Lebenszyklusses auf den Wertstoffhof. Das gilt auch für Geburtstagskarten mit Melodie oder die Weihnachtsmütze mit eingebauten Blinklichtern.

Woher weiß ich aber generell, was nicht in den Hausmüll gehört? "Erkennbar ist dies am Symbol der durchgestrichenen Mülltonne", erklärt das Bundesumweltministerium auf MDR-Nachfrage. Geregelt sei das im Fall der Elektrokleingeräte duch das "Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten". Wenn die verbauten Batterien oder Akkus, ohne sie zu beschädigen, herausgenommen werden können, können die Einzelteile auch seperat über den jeweiligen Abfallkreislauf entsorgt werden. Dies sollte etwa bei Teelichtern mit LED-Licht und Lithium-Ionen-Knopfzellen der Fall sein. "Dies ist wichtig, um etwaige Brandrisiken oder Schadstoffkontaminationen bei Beschädigungen in Batterien im weiteren Entsorgungsprozess zu vermeiden", betont das Ministerium.

Bildrechte: Henry Rieck/MDR

Bei der Entsorgungsquote ist noch viel Luft nach oben: 2021 lag die Sammelquote laut Bundesumweltministerium "bei 42% der Menge der durchschnittlich in den drei Vorjahren in Verkehr gebrachten Menge an neuen Elektrogeräten". Von 637.961 Tonnen in in Verkehr gebrachten Elektrokleingeräten seien damit rund 271.896 Tonnen wieder abgegeben worden.

"Bürgerinnen und Bürger können Elektroaltgeräte derzeit an rund 2.400 kommunalen Sammelstellen beziehungsweise Wertstoffhöfen abgeben. Zudem ist auch ein großer Teil des stationären Handels sowie des Versand- und Onlinehandels zur Rücknahme von Elektroaltgeräten verpflichtet", erklärt das Umweltbundesamt auf MDR-Nachfrage. Dazu muss das Produkt nicht dort gekauft worden sein. Das betrifft demnach folgende Händler:

Händler mit einer Verkaufsfläche für Elektrogeräte von mindestens 400 Quadratmeter

Händler von Lebensmitteln mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Jahr Elektrogeräte anbieten

größere Ketten bieten zudem Sammelboxen an für Elektrokleingeräte mit einer Kantenlänge von weniger als 25 Zentimeter an