"Wir sind dann gemeinsam auf den Hof gegangen und haben uns angeschaut, inwieweit der Bedarf besteht", erklärt Antje Stengel gegenüber dem MDR-Magazin "Kripo live". 2.400 Euro seien als Rechnungssumme vereinbart worden. Sie habe die Männer dann in Ruhe arbeiten lassen. Am Ende dann die böse Überraschung: Es wurde eine viel größere Fläche geteert, als abgesprochen. Dafür sollte sie dann plötzlich 12.000 Euro zahlen, also weit mehr als das Vierfache des ursprünglich vereinbarten Betrages. Der Preis sei ihr genannt worden, als wäre er völlig normal. "Ich fand das einfach eine Unverschämtheit, mit was für einer Kaltschnäuzigkeit die hier vorgegangen sind und vor allen Dingen mir auch noch freundlich ins Gesicht zu lügen und mein Vertrauen auszunutzen", erinnert sich Antje Stengel.