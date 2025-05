Tiktok erreicht viele Menschen. Das wissen auch die, die schnell viele Waren verkaufen wollen und dabei durch Mitleid Kasse machen wollen. Eine der jüngsten Maschen ist, dass in Videos Menschen heulen, was das Zeug hält, um vermeintlich selbstgemachte Waren ihrer Angehörigen an den Kunden zu bringen. Natürlich, weil diese einen Nebenverdienst zum Überleben brauchen. Kommentarspalten zu den Produkten zeigen regelmäßig, dass diese Masche aufgeht: Es ist zu lesen, wie sehr man mit den Betroffenen mitfühlt, dass die Produkte doch toll sind und man sie durch Kauf dieser unterstützen werde. Vielfach werden die Videos dann auch geteilt – und verbreiten sich so weiter.

Max Koterba, vom MDR-Tiktok-Format "Eine Minute Geld", erklärt sich das so: "In der Vergangenheit war es gerade auf Tiktok möglich, für kleine Unternehmen oder Einzelpersonen große Reichweiten zu erreichen. Deshalb klingt es erstmal gar nicht unwahrscheinlich, dass jemand auf Tiktok vom Scheitern einer nahestehenden Person erzählt und zum 'Helfen' aufruft. Dazu kommen dann noch die traurige Story und die zeitgeistigen Designs." Und damit würden die Videos dann noch extra bei den Nutzern und Nutzerinnen Punkte sammeln.

Das Nachrichtenportal "Watson" beschäftigt sich in einem Artikel ausführlich mit einem Mädchen, das angeblich weint, weil seine Oma ihre selbstgemachten Sachen nicht losbekommt. "Auch wenn die Produkte, die in den Videos gezeigt werden, vollkommen solide aussehen, heißt es dort, die Leute würden die Ergebnisse hassen. Denn niemand kauft etwas davon. Die arme Oma hat also all ihre Ersparnisse für nichts ausgegeben", wird die Masche von "Watson" skizziert. Es werde für Stofftiere geweint, für Hausschuhe oder anderes. "Die Geschichte, die in diesen Clips immer wieder ausgerollt wird, ist gelogen", wird in dem Bericht betont. Ausschnitte aus verschiedenstem Bildmaterial seien dafür zusammengeschnitten worden, um die Geschichten zu konstruieren.