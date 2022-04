Familie Palmenwind ist auf dem Weg in den Sommerurlaub. Gebucht haben sie in einem Reisebüro. Mit der Reisebestätigung haben sie auch die Flugzeiten erhalten. Schon auf dem Hinflug haben die Palmenwinds aber Pech. Sie landen mit drei Stunden Verspätung. Der Rückflug wird dann auch noch um mehr als eine Stunde vorverlegt. Wertvolle Reisezeit also, die der Familie verlorengeht. Herr Palmenwind wendet sich an die Fluggesellschaft und verlangt eine Entschädigung. Die will nicht zahlen. Und so landet der Fall vor Gericht.