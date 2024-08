"Das Problem beim Cannabis ist und das stellt bei Drogen eine große Besonderheit dar, dass sich dieser Cannabis-Wirkstoff THC im Körper anreichert. Das heißt, dass es sich in Muskeln und Fettgewebe ablagert und da Depots aufbaut. Bei jemandem, der täglich oder auch täglich mehrmals konsumiert, reichert sich so viel in seinem Körper an, dass er dann aus diesen Speichern an das Blut wieder THC abgibt, auch in Phasen, wo er nicht konsumiert hat", erklärt Rechtsmediziner Professor Stefan Tönnes im März 2024 gegenüber Voss & Team. Aus diesem Grund hatte er auch den nun höheren Grenzwert empfohlen. "Weil das nach meiner Einschätzung und der von einigen Kollegen ein Grenzwert ist, der kein besonders hohes Verkehrsrisiko darstellt. Letztlich das aber diejenigen, die häufiger konsumieren, deutlich entlastet, was eine Falschbeurteilung angeht.“