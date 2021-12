Corona aktuell Urlaubsanspruch bei Kurzarbeit und Sanktionen gegen Corona-Verordnungen

Bildrechte: MDR/ Martin Jehnichen

Die vierte Corona-Welle ist mit ganzer Wucht eingeschlagen. Die Landesparlamente und der Bundestag beraten und entscheiden wieder, welche gesetzlichen Grundlagen gelten sollen. So ist zum Beispiel die "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" nicht verlängert worden. Was das heißt und weitere Rechtsfragen beantwortet Rechtsexperte Gilbert Häfner. Auch, was es mit einer Impflicht für bestimmte Personengruppen auf sich hat.