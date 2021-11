Corona aktuell Was ist erlaubt und worauf habe ich Anspruch?

Da jede Art der Schutzimpfung einen Eingriff in die körperliche Integrität darstellt, liegen die verfassungsrechtlichen Hürden für eine staatliche Impfpflicht sehr hoch. Hingegen sind Privatpersonen und -unternehmen nur mittelbar den Grundrechten anderer verpflichtet. Sie können daher grundsätzlich frei darüber entscheiden, mit wem sie ein Vertragsverhältnis eingehen. Es ist somit durchaus denkbar, dass ein privater Betreiber eines Alten- oder Pflegeheims die Aufnahme ins Heim zulässiger Weise davon abhängig macht, dass der Patient gegen Covid-19 geimpft ist. Demgegenüber ist ein solcher Heimbetreiber an laufende Heimverträge gebunden, weshalb er diejenigen Patienten, die bereits in dem Heim wohnen, grundsätzlich nicht – auch nicht durch Drohung mit einer Kündigung - dazu zwingen kann, sich impfen zu lassen.

In einigen Fällen kann der Einsatz am Arbeitsplatz voraussetzen, dass der Mitarbeiter geimpft ist, etwa um nicht Dritte zu gefährden. Das könnte etwa für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und vielleicht auch für Kitas und Schulen gelten. Hier ist der Arbeitgeber möglicherweise schon aus Fürsorge- und Haftungsgründen gegenüber den anderen Mitarbeitern und Patienten/Schülern/Kunden verpflichtet, nur geimpftes Personal einzusetzen. Nicht Geimpfte müssten dann in anderen Bereichen eingesetzt werden, wo weniger Kontakt stattfindet.

Wenn der Arbeitgeber in den dargestellten Ausnahmefällen nur geimpftes Personal einsetzen kann und keine andere Einsatzmöglichkeit für ungeimpfte Mitarbeiter hat, dann kann die Weigerung des Arbeitnehmers, sich impfen zu lassen, möglicherweise auch zu einer Kündigung oder jedenfalls zu einer Freistellung ggf. mit Verlust des Lohnanspruches führen. Dies könnte etwa bei einem Pflegedienst der Fall sein, denn hier ist der Patienten-Kontakt ja zwingend. In einigen Ländern, so in Italien und in Frankreich, erhalten ungeimpfte Mitarbeiter, die in solchen Bereichen arbeiten, keine Bezahlung mehr. In Deutschland ist diese Frage rechtlich stark umstritten.