In den letzten Wochen und Monaten gab es auch hier viele Ausfälle wegen Corona, erzählt DVB-Sprecher Falk Lösch: "Wir kriegen es immer gerade so hin, dass wir die Dienste besetzen können. Aber es ist tatsächlich grenzwertig. Uns hilft dabei, dass wir noch eine hohe Anzahl an Pensionären haben, die noch fahren dürfen."

Man habe zudem eine hohe Anzahl von Mitarbeitern aus Verwaltung und Technik und in der Regel 25 bis 30 Studentinnen und Studenten, die im Nebenjob fahren dürften, so Lösch.



In den Zeiten mit den höchsten Ausfallzahlen haben die Verkehrsbetriebe Taktfrequenzen in den Fahrplänen ausgedehnt. Auch so konnte Personalausfall kompensiert werden. Aus dem Urlaub habe man noch niemanden zurückholen müssen, sagt Lösch. Aber, so Lösch weiter: "Wer freie Tage hat, also vorzugsweise zwei oder drei hintereinander, wird schon gefragt, ob er oder sie an einem Tag zusätzlich einen Dienst übernehmen kann." Der würde dann extra bezahlt oder die Stunden würden gutgeschrieben.