Man kann aber sagen, vor Gericht ist nicht allzuviel gegangen. Das heißt, es wurde im Wesentlichen immer einvernehmlich geklärt. Vermehrt gab es aber Diskussionen um die Homeoffice-Vereinbarungen, die ja notwendig sind, um Homeoffice auch rechtssicher abzudecken. Schnell mal mit dem Notebook nach Hause zum Arbeiten - das klingt recht einfach. Aber wenn man das juristisch sauber vereinbart, was ja auch die Pflicht ist, dann haben doch einige recht große Augen bekommen, was da alles geregelt werden muss. Und über diese Regelungen wurde dann teilweise auch recht heftig diskutiert.

Die Liste ist recht lang. Um da mal einiges zu nennen: Es stellt sich wieder die Frage, ob Homeoffice beispielsweise ausschließlich gewährt wird oder nur teilweise. Welche Arbeitszeiten im Homeoffice gelten sollen, also zum Beispiel die festen betrieblichen Arbeitszeiten, die man üblicherweise hat oder auch Vertrauensarbeitszeit, was zuhause sicherlich praxisnah wäre.



Weiterhin, wie die Arbeitszeit und die Pausen erfasst und dokumentiert werden sollen, ob da jede kurze Unterbrechung, vielleicht weil der Postbote klingelt, erfasst werden sollen. Die ständige Erreichbarkeit während der Arbeitszeit zu Hause, per Telefon oder per E-Mail muss geregelt werden. Die Kostentragung sollte geregelt werden, das heißt von Strom, Miete, Internet etc.



Dazu gehört auch die Absicherung des Datenschutzes und nicht zuletzt natürlich die Frage, wann und wie kann der Arbeitgeber denn eigentlich Homeoffice wieder streichen, beziehungsweise mich wieder zurückholen in den Betrieb. Auch das war schon Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Wenn da nichts geregelt ist, gibt es immer wieder Streit. Deswegen sollte man das regeln.