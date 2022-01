Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht wird in der Politik diskutiert. Bildrechte: dpa

Eine Impfpflicht ist ein zwangsweiser Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit und die körperliche Unversehrtheit. Deswegen bedarf es zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Bezug auf das Coronavirus in jedem Fall eines förmlichen Gesetzes (Art. 2 Abs. 2 Satz 3 des Grundgesetzes – GG); weder die Bundesregierung noch eine Landesregierung könnten also eine allgemeine Impfpflicht im Verordnungswege einführen.



Hieran ändert der in diesen Tagen vielzitierte § 20 Abs. 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) nichts, wonach das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt ist, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist.



Diese Verordnungsermächtigung reicht nicht aus, wenn in Rede steht, die ganze oder zumindest den überwiegenden Teil der Bevölkerung zum Impfen zu verpflichten. So ist schon, als es "lediglich" galt, Kinder und Jugendliche, die in Tageseinrichtungen oder Heimen betreut werden, sowie das dortige Personal zur Impfung gegen Masern zu verpflichten, nicht das Bundesgesundheitsministerium, sondern der Bundesgesetzgeber tätig geworden (Masernschutzgesetz vom 10. Februar 2020).