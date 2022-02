In einigen Bundesländern ergibt sich eine Pflicht, in bestimmten Bereichen von Arbeitsstätten eine Schutzmaske zu tragen, aus der jeweiligen Corona-Schutz-Verordnung. Unabhängig davon ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen und deren Ergebnis in das betriebliche Hygienekonzept einfließen zu lassen. Dieses hat die Anordnung einer Maskenpflicht zu beinhalten, soweit bei der Ausführung betrieblicher Tätigkeiten oder beim Aufenthalt in den betroffenen Bereichen technische und organisatorische Maßnahmen nicht ausreichen, um Ansteckungsgefahren zu minimieren. Wichtiges Kriterium ist dabei, ob nach der Art der Tätigkeit bzw. der Art und Größe der Räumlichkeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Beschäftigten oder Kunden eingehalten werden kann.