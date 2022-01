Die Auskunftspflicht in Bezug auf den Impf- und Serostatus dient dazu, den Arbeitgeber in die Lage zu versetzen, die Arbeitsorganisation so auszugestalten, dass sie den Erfordernissen des Infektionsschutzes in der Einrichtung gerecht wird. Dementsprechend hängt es von Art und Umfang der Personenkontakte der beschäftigten Person ab, ob diese auskunftspflichtig ist. Im Zweifel dürfen allerdings nur diejenigen die Auskunft verweigern, bei denen ein Personenkontakt während ihres gesamten Aufenthalts in der Einrichtung oder dem Unternehmen gänzlich auszuschließen ist.