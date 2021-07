Es gilt der Grundsatz: Qualifizierte Masken in allen Räumen, die öffentlich zugänglich sind oder in denen Publikumsverkehr besteht. Selbstgenähte Mund-Nasen-Bedeckungen sind im Alter zwischen 6 und 16 erlaubt, darunter gibt es weiterhin keine Maskenpflicht.

Ja, aber nur in wenigen Fällen und dann auch nur in geschlossenen Räumen. Konkret benennt die Verordnung körpernahe Dienstleistungen, wenn keine Maske getragen werden kann, bei Chor- und Orchesterproben, wo getanzt wird und in Prostitutionsstätten. In Pflegeheimen müssen sich Besucher ebenfalls testen lassen. Die Pflicht entfällt, wenn die Inzidenz unter 35 liegt (derzeit in allen Thüringer Kreisen und kreisfreien Städten) und die zu besuchende Person ist geimpft oder genesen.