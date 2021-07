Elterliche Pflichten Wie ist das Sorgerecht in Corona-Zeiten geregelt?

Zunächst bleibt alles beim Alten, im Scheidungsverfahren wird nicht mehr von Amts wegen über das Recht der elterlichen Sorge entschieden. Nur auf entsprechenden Antrag eines Elternteils entscheidet das Gericht. Dabei wird in einem ersten Schritt geprüft, ob die Aufhebung der gemeinsamen Sorge dem Kindeswohl am besten entspricht. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn Eltern so heillos zerstritten sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die Bedürfnisse und Belange des Kindes angemessen im Blick zu behalten und sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Im zweiten Schritt wird dann entschieden, welcher Elternteil besser in der Lage ist als der andere, die Sorge auszuüben. Hierfür gibt es eine Reihe von Kriterien, wie beispielsweise die Erziehungseignung, die Bindungen und der Wille des Kindes sowie nicht zuletzt die Bindungstoleranz, also die Bereitschaft, den Kontakt des Kindes zum anderen Elternteil zuzulassen und zu fördern.

Grundsätzlich gilt, dass in den Ferienzeiten, in denen der umgangsberechtigte Elternteil mit dem Kind Urlaub macht, dieser selbst bestimmen darf, wo und auf welche Weise der Urlaub verbracht wird. Das traf auch für Reisen ins Ausland zu, sofern dort keine besonderen Gefahren oder Risiken bestehen. Bereits vor der Corona-Pandemie galt aber, dass beispielsweise Reisen in Bürgerkriegsgebiete nicht gegen den Willen des mit- oder alleinsorgeberechtigten Elternteils unternommen werden durften. Gleiches wird man annehmen müssen, wenn ein Elternteil in ein Corona-Risikogebiet oder gar in ein Hochrisiko- oder ein Virusvariantengebiet reisen will. Gibt es hier Streit, muss ein Gericht entscheiden.

Vor der Reise in ein Corona-Risikogebiet müssen beide Elternteile einwilligen. Bildrechte: imago images/Westend61

Hat die Mutter das alleinige Sorgerecht und will sie mit dem Kind ins Ausland reisen, obliegt ihr die Entscheidungsbefugnis. Will der (nicht sorgeberechtigte) Vater während des Ferienumgangs ins Ausland reisen, darf er das grundsätzlich auch, ohne dass es der Zustimmung der allein sorgeberechtigten Mutter bedarf. Anders ist es nur, wenn dem Kind im Zielland außergewöhnliche, nicht beherrschbare gesundheitliche Risiken drohen, zum Beispiel, weil dort Krieg, Bürgerkrieg oder kriegerische Unruhe herrscht, oder wenn eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliegt. Bei Meinungsverschiedenheit hierüber kann der Vater bei Gericht beantragen, dass die Zustimmung der Mutter ersetzt wird.

In diesem Fall kann die Herausgabe des Reisepasses gerichtlich beantragt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (XII ZB 345/18) ist der Elternteil, bei dem das Kind überwiegend lebt, verpflichtet, den Reisepass zum Urlaub mitzugeben. Etwas anderes gilt nur in besonderen Ausnahmefällen, etwa wenn am Zielort konkrete gesundheitliche Gefahren für das Kind drohen.

In einem Scheidungsverfahren wird zunächst geprüft, ob die Aufhebung der gemeinsamen Sorge dem Kindeswohl am besten entspricht. Bildrechte: imago images/Ulianna19970