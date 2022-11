Wenn wirklich die Verträge gekündigt werden, um die Garagen abzureißen und dort etwas anderes zu errichten, haben die Garagenbesitzer heute schlechte Karten. Es gibt dann vom Gesetz her schlicht keine Entschädigung mehr. Der Zug ist 2006 angefahren. Besteht bereits ein "neuer" Vertrag nach BGB, der also nach Bundesrecht abgeschlossen wurde, dann gehört die Garage ohnehin bereits dem Grundstückseigentümer. So bitter das klingt, aber immerhin hat der Garagenbesitzer nicht auch noch den Abriss am Hacken.