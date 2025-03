Zunächst beschäftigt uns der schon etwas ältere Hype um die sogenannte Dubai-Schokolade. Sandra Sandmann* betreibt einen Online-Shop, in dem sie einen Schoko-Riegel verkauft, der tatsächlich aus Dubai importiert wurde. Ihr ist ein anderer Anbieter ein Dorn im Auge: Der verkauft unter der Bezeichnung "Miskets Dubai Chocolate" ein Produkt, das in der Türkei hergestellt wird. Er jedoch gibt an, bei "Dubai-Schokolade" handele es sich lediglich um einen Gattungsbegriff – nicht um eine Herkunftsbezeichnung.