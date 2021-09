Die Vorverlegung eines Fluges um zwei Stunden und mehr ist einer Annullierung gleichzusetzen. Zu dieser Einschätzung kam der Generalanwalt vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg in seinem Schlussantrag zu Klagen von Fluggästen gegen mehrere Airlines. In diesem Fall könne nicht davon ausgegangen werden, dass ein Fluggast, der sich auf den ursprünglichen Flugplan eingestellt habe, die Maschine noch erreiche.