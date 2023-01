Bei der Polizei werden Superrecognizer erst seit 2011 eingesetzt. Die Metropolitan Police in London war die erste, die hier eine spezielle Einheit gebildet hat, um Straftaten aufzuklären. Inzwischen gehören Personen mit der besonderen Fähigkeit, Gesichter schnell und sicher wiedererkennen zu können, auch in Deutschland in verschiedenen Bundesländern zu den Ermittlern bei der Polizei. Zwei Superregognizer sind bei der Polizeidirektion Chemnitz in Sachsen hauptberuflich im Einsatz. Aus ermittlungstaktischen Gründen bleiben sie anonym.