Wir sind bei Paragraf 22 eines etwas antiquiert anmutenden Gesetzes. Als es am 1. Juli 1907 in Kraft trat, gab es weder Handys noch gescheite Videos. Das immer noch gültige "Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie" regelt ziemlich eindeutig: "Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden."