Amtsgericht München, Az. 158 C 1985/23

Familie Palme will dem Herbst in Deutschland entfliehen und bucht eine Reise nach Madeira. Am Reisetag gibt es jedoch mehrere Verzögerungen. Zunächst ist der Schalter zur Gepäckabgabe nicht geöffnet, dann gibt es eine lange Schlange bei der Sicherheitskontrolle. Und es kommt, wie es kommen muss, damit ein Rechtsstreit daraus wird: Die Palmes verpassen ihren Flug und können den Urlaub nicht antreten. Weil ihrer Meinung nach der Reiseveranstalter auf dieses Risiko nicht hingewiesen hat, verklagen sie ihn auf Rückzahlung des Reisepreises. Dieser Argumentation folgen die Richter des Amtsgerichts München allerdings nicht.