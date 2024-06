Micaela Schwanenberg: Betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher sollten die Entwicklung genau beobachten und sich genau zu ihrer Reise erkundigen – also erfragen, ob die Reise durchgeführt wird. Ansprechpartner ist immer der Veranstalter/Anbieter. Es ist leider zu erwarten, dass die Betroffenen einiges an Aufwand haben werden, um genaue Angaben zu bekommen. Man kann sich übers Netz, also die Internetseite von FTI oder Hotlines durchfragen, gegebenenfalls Reiseportale oder Reisebüros oder aber die Seite des Deutschen Reiseversicherungsfonds (DRSF) nutzen.