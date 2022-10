Familie Gartenbach wohnt in einem Einfamilienhaus in einer Wohnanlage. Ihr Nachbar hat dort auf seinem Grundstück eine Fotovoltaikanlage installiert. Die arbeitet zwar einwandfrei, blendet die Nachbarn allerdings in den Sommermonaten zwischen 17 und 18 Uhr. Die Sonnenlichtreflexionen scheinen dann direkt ins Wohnzimmer - und machen auch den Aufenthalt auf der Terrasse und im Garten unmöglich. Ein Gutachten bestätigt das: Die Spiegelung sei fast so hell wie der Blick in die Sonne selbst. Und die Blendung könne unter Umständen dazu führen, dass die Sehfähigkeit eingeschränkt wird. Am Landgericht Frankenthal urteilte man deshalb so: