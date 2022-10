Fragen und Antworten Gaspreisbremse statt Gasumlage: Wie hilft der Staat bei den Energiekosten?

Bildrechte: MDR/ Martin Jehnichen

Die steigenden Gaspreise sind aktuell das große Thema. Die Gaspreisbremse soll kommen, der Vorschlag einer Expertenkommission liegt auf dem Tisch der Bundesregierung. Wie sie am Ende konkret funktionieren soll, das ist noch offen. Was wird nun aus der Gasumlage, dürfen Abschläge für Gas trotzdem erhöht werden und was kann für Gaskundinnen sowie -kunden ein Wechsel zum Grundversorger bedeuten? Rechtsexperte Gilbert Häfner hat Antworten.