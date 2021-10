Recht auf Zukunft: Klimaschutz als Grundrecht

In seinem Beschluss vom 24. März 2021 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass das Klimaschutzgesetz in seiner damaligen Fassung die verfassungsrechtlichen Schutzpflichten in Bezug auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowie Eigentum nicht verletzt. Grund für eine Beanstandung sah das Bundesverfassungsgericht vielmehr darin, dass das Gesetz nicht hinreichend bestimmt regelt, wie das Klimaziel vollständig erreicht wird. Durch dieses Manko werde die Handlungsfreiheit künftiger Generationen gefährdet: Das Klimaschutzgesetz soll vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels schützen. Es knüpft an das am 4. November 2016 in Kraft getretene Übereinkommen von Paris an, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, und verfolgt als langfristiges Ziel eine Treibhausgasneutralität bis 2050.