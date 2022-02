Noch bis zum 31. Dezember 2024 können die Länder laut "bundesregierung.de" abweichende Regelungen zum Bundesmodell vorbereiten. Sachsen hat die Länderöffnungsklausel bereits in Anspruch genommen. Sachsen-Anhalt und Thüringen verzichteten bislang darauf und haben sich für das Bundesmodell entschieden.

Bei der Ermittlung des Grundsteuerwerts wird in Sachsen das Bundesmodell übernommen. Allerdings wurden in der zweiten Stufe länderspezifische Steuermesszahlen für Wohn- und Geschäftsgrundstücke festgelegt. Diese Rechengröße, die sich an der Art der Immobilie und deren Einheitswert orientiert, wird in Promille (‰) angegeben.

Statt einer einheitlichen Steuermesszahl (0,34 ‰) sind in Sachsen unterschiedliche Messzahlen normiert worden (0,36 ‰ für Wohngrundstücke und unbebaute Grundstücke bzw. 0,72 ‰ für Geschäftsgrundstücke). Auf der Homepage des Staatsministeriums für Finanzen (Sachsen) ist die Entscheidung wie folgend begründet: "Damit erfolgt eine Anpassung an sächsische Besonderheiten, indem die Auswirkungen der Grundsteuerreform ausgewogen austariert werden. Insbesondere wird so vermieden, dass Wohngrundstücke – vor allem in Ballungszentren – künftig übermäßig stark belastet werden."

Erklärungspflichtige, die in einem Bundesland leben, welches sich für das Bundesmodell entschieden hat, müssen im Rahmen des Berechnungsverfahren die meisten Daten zur Verfügung stellen. Komplett vom Bundesmodell weichen Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg ab.

Bayern plant zum Beispiel ein reines Flächenmodell, bei dem Werte oder Baualter der Immobilie keine Rolle spielen. Sybille Barent präferiert das Flächenmodell: "Wir halten das bayerische Modell für das fairste und bürokratieärmste Modell. Es verwendet feste, wertunabhängige Faktoren und nimmt die Flächen von Gebäude und Grundstück als Maßstab. Je mehr Fläche, desto größer ist typischerweise auch die Anzahl an Personen, die gemeindliche Infrastruktur in Anspruch nehmen."

Die Reform der Grundsteuer betrifft nicht nur Wohn-, sondern auch Geschäftsgrundstücke. Bei vermieteten Geschäftsgrundstücken werden keine statistischen Daten erhoben, die für die Bewertung genutzt werden können. Daher wird sich die Grundsteuer hier am vereinfachten Sachwertverfahren orientieren. In Sachsen beispielsweise müssen die Steuerpflichtigen sechs Parameter erklären: u.a. Lage des Grundstücks, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Gebäudeart(en), Bruttogrundfläche der/s Gebäude/s, Alter der/s Gebäude/s.

Zieltermin für die fristgerechte Umsetzung der Grundsteuerreform ist der 1. Januar 2025. Die Festsetzung der Grundsteuer durch die Städte und Gemeinden erfolgt auf Grundlage der Feststellungen der Finanzämter. Mit Hilfe eines weitestgehend automationsgestützten Bearbeitungsprozesses wollen die Finanzämter den Städten und Gemeinden die notwendigen Daten rechtzeitig zuarbeiten.

Eine Nachfrage bei den mitteldeutschen Finanzministerien ergab, dass sich diese hinsichtlich der Fristeinhaltung zuversichtlich zeigen, sie sprachen aber davon, dass die Erklärungspflichtigen ihren Teil zum Gelingen der Reform leisten müssen und ihre Daten bis zum 31.10.2022 beim zuständigen Finanzamt einreichen müssen.

Laut der Finanzverwaltungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, sei es bei einer verspäteten Erklärungsabgabe in begründeten Einzelfällen möglich, einen Verspätungszuschlag festzusetzen. Für die Umsetzung der Grundsteuerreform gelten die allgemeinen Vorschriften der Abgabenordnung wie für andere Steuerarten auch. Fehlen die Daten kann das Finanzamt darüber hinaus die Besteuerungsgrundlagen schätzen.

Eigentümer, die ihre Grundstücke, Gebäude oder Wohnungen vermieten, können die Grundsteuer über die Betriebskosten auf die Mieter umlegen. Aktuell müssen die Mieter aber nicht mit Mehrbelastung rechnen. Da die neue Grundsteuer erst ab 1. Januar 2025 erhoben wird, können die Neuberechnungen auch dann erst in der Nebenkostenabrechnung auftauchen. Die Möglichkeit, dass Mieter dann mehr bezahlen müssen, ist laut Sybille Barent sehr groß: "Auf die Miete hat die Grundsteuer zunächst keinen direkten Einfluss. Da sie üblicherweise, weil umlagefähig, über die Mietnebenkosten auf den Mieter umgelegt wird, die sich mit veränderter Grundsteuer die Höhe der Nebenkosten verändern. Wird sie nicht umgelegt, kann es ggf. auch zu einer Anpassung der Miete kommen."

2025 kommt zu den bisherigen zwei Grundsteuerarten, Grundsteuer A (agrarisch – für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich – alle sonstigen Grundstücke und Immobilien und damit auch für Wohn- oder Gewerbeobjekte), die Grundsteuer C (unbebaute Grundstücke) hinzu.

Mit der neuen Grundsteuer C soll der Wohnungsmangel in Ballungsgebieten bekämpft werden.

Hier kommt es häufig zu Spekulationen mit der Folge, dass Grundstücke trotz erteilter Baugenehmigung jahrelang unbebaut bleiben, um sie weiterzuveräußern, statt neuen Wohnraum zu schaffen. Die Gemeinden dürfen für baureife unbebaute Grundstücke künftig einen höheren Hebesatz festlegen und auf diese Weise Spekulationsgeschäfte verteuern.

Das Zeitfenster, um die Feststellungserklärungen an die Finanzämter zu übermitteln, ist Juli bis Oktober 2022. Der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, Hartmut Schwab, sagte zu Beginn des Jahres der "Welt am Sonntag", es sei ihm schleierhaft, wie innerhalb weniger Monate 36 Millionen Immobilieneinheiten neu bewertet werden sollten. Die Kapazitäten der Steuerberater seien durch Zusatzaufgaben wegen der Corona-Hilfsprogramme ohnehin am Limit.