FAQ Wie gut sind Gutscheine wirklich?

Die drei Jahre sind in Wahrheit bis zu knapp vier Jahre. Das liegt an der Art, wie gerechnet wird. Ausgangspunkt ist das Ausstellungsdatum. Ist das zum Beispiel der 2. Januar 2020, dann beginnt die Verjährungsfrist nicht am 2. Januar, sondern am 31. Dezember 2020, weil sie immer am Jahresende des Jahres beginnt, in dem der Gutschein ausgestellt wurde. Das bedeutet: Erst nach dem 31.12.2023 muss der Laden den Gutschein nicht mehr annehmen. Weil so auch das Jahr 2020 fast komplett mit dabei ist, kommen in der Summe die fast vier Jahre zustande.