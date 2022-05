Bei den allermeisten Vertragsarten bedarf es zum wirksamen Vertragsschluss nicht der Beachtung einer bestimmten Form; entsprechende Verträge können also auch mündlich, in elektronischer Textform oder eben telefonisch geschlossen werden. Ob dem Vertragsschluss ein erlaubter oder ein unerlaubter Werbeanruf des Unternehmers voraus ging, ist für die Wirksamkeit des Vertrages ohne Belang. Bei einem über das Telefon zustande gekommenen Vertrag zwischen einem Unternehmen und einem Verbraucher handelt es sich aber um einen so genannten Fernabsatzvertrag.

Seit dem 27. Juli 2021 gilt aufgrund einer Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, dass ein Vertrag mit einem Haushaltskunden über die Lieferung von Strom oder Gas nicht mehr telefonisch (oder mündlich) abgeschlossen werden kann. Vielmehr ist dafür nun die so genannte Textform vorgeschrieben, so dass eine lesbare Vertragserklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden muss. Erforderlich ist demnach also ein Vertragsabschluss per Brief, Fax, E-Mail, SMS etc. Auch bei Nutzung eines solchen Telekommunikationsmittels hat der Verbraucher freilich ein Widerrufsrecht.