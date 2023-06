Ist die Flugbeförderung Bestandteil einer Pauschalreise, kommen Ansprüche des Reisenden sowohl gegen das Luftfahrtunternehmen (Fluggesellschaft) als auch gegen den Reiseveranstalter in Betracht. Der Reiseveranstalter schuldet dem Reisenden vertraglich die Flugbeförderung zum vereinbarten Zeitpunkt. Zwar behalten sich in der Praxis Reiseveranstalter in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Änderung von wesentlichen Reiseleistungen, etwa der Flugzeiten, vor. Ein solcher Vorbehalt greift aber nur dann durch, wenn die Änderung dem Reisekunden zumutbar ist.



Nicht zumutbar ist eine Verlegung der Flugzeiten, wenn sie über den vereinbarten Tag der Anreise oder der Abreise hinaus reicht oder wenn sie zu einem Verlust oder einer wesentlichen Beeinträchtigung der Nachtruhe des Reisekunden führt. In diesen Fällen begründet die Änderung einen Reisemangel.



Ist hingegen die Verlegung der Flugzeiten trotz eines erheblichen Umfangs dem Reisekunden (noch) zumutbar, beschränken sich dessen Rechte darauf, vom Vertrag stornokostenfrei zurück zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden anzubieten.



Eine Verlegung der Flugzeiten in unerheblichem Umfang, also beispielsweise nur um eine Stunde in der Mittagszeit, muss der Reisende dagegen bei entsprechendem Änderungsvorbehalt im Reisevertrag ohne Weiteres hinnehmen. Fehlt ein solcher Vorbehalt und ist eine ganz bestimmte Flugzeit ausdrücklich, und sei es auch nur mündlich, mit dem Reiseveranstalter vereinbart, ist eine einseitige Verlegung durch diesen als Reisemangel anzusehen.

Wurde der Flug gestrichen, sorgt das bei den betroffenen Urlauber für großen Ärger. Bildrechte: dpa