Wie soll der Fluggast vorgehen, wenn er bei der Fluggesellschaft eine Entschädigung wegen Verspätung oder Ausfall des Fluges geltend machen möchte?

Der Fluggast kann sich schriftlich oder per E-Mail an die Fluggesellschaft wenden. Viele Gesellschaften stellen auf ihren Online-Portalen auch ein elektronisches Formular bereit, deren Verwendung dem Fluggast die Anspruchsverfolgung erleichtert, aber für diesen nicht verpflichtend ist.



In seiner Anspruchsanmeldung sollte der Fluggast seinen Namen und seine postalische Anschrift sowie die Flugnummer angeben. Um zu vermeiden, dass er seinen Anspruch zu gering beziffert, empfiehlt es sich für den Fluggast, schlicht die ihm "nach den Bestimmungen der EU-Fluggastrechteverordnung zustehende Entschädigung" zu verlangen. Urlauber können Ihre Ansprüche bei der Fluggesellschaft schriftlich oder per E-Mail geltend machen. Bildrechte: dpa

Was kann der Fluggast machen, wenn die Fluggesellschaft seinen Entschädigungsanspruch zurückweist?

Verweigert die Fluggesellschaft die Entschädigung, muss der Fluggast nicht sogleich einen Rechtsanwalt konsultieren. Viele Fluggesellschaften, darunter die Deutsche Lufthansa AG und deren Tochtergesellschaften sowie Germanwings, easyJet und Ryanair, sind Mitglied im Trägerverein der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP).



Die Inanspruchnahme dieser Schlichtungsstelle ist für den Fluggast kostenlos. Der Schlichtungsantrag kann formlos gestellt werden, auf der Internetseite der SÖP stehen auch Formulare bereit. Die Schlichter prüfen die Erfolgsaussichten der Fluggastbeschwerde und unterbreiten im Falle ihrer Begründetheit dem Fluggast und der Fluggesellschaft eine Empfehlung, zu der sich beide Seiten innerhalb einer bestimmten Frist äußern sollen.



Bei beiderseitiger Zustimmung kommt ein verbindlicher Vertrag zustande, der den Streit abschließend regelt. Lehnt mindestens einer der Schlichtungsbeteiligten die Empfehlung ab oder meldet sie sich nicht innerhalb der Frist, so gilt die Schlichtung als gescheitert.

Was ist von Fluggastrechteportalen wie Flightright, Fairplane und anderen zu halten?

Der Betreiber eines Fluggastrechteportals prüft unentgeltlich die rechtlichen Erfolgsaussichten einer außergerichtlichen und gerichtlichen Anspruchsverfolgung. Sieht der Portalbetreiber eine solche Aussicht, übernimmt er im Auftrag des Fluggasts auch die Anspruchsverfolgung selbst; dabei stellt er den Fluggast von jeglichen Rechtsverfolgungskosten (Gerichts- und Anwaltskosten) frei, und zwar auch und gerade für den Fall einer Niederlage vor Gericht.



Vergüten lässt der Portalbetreiber sich seinen personellen und materiellen Aufwand durch eine Provision, die er (nur) im Erfolgsfall aus der durch die Fluggesellschaft gezahlten Entschädigung einbehält. Die Höhe dieser Provision wird vorab in dem Vertrag zwischen dem Portalbetreiber und dem Fluggast vereinbart. Sie liegt im Bereich von 20 bis 35 Prozent der Entschädigung.



Daher sollte, wer als Fluggast über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, die entsprechende Rechtsstreitigkeiten mit der Fluggesellschaft ohne Selbstbehalt des Versicherten abdeckt, sich besser selbst an einen Rechtsanwalt wenden: Im Falle einer Niederlage stellt der Versicherer seinen Kunden ebenfalls von allen Kosten frei; im Falle des Erfolges erhält der Fluggast die gezahlte Entschädigung ohne Abzüge. Wurde der Flug gestrichen, sorgt das bei den betroffenen Urlauber für großen Ärger. Bildrechte: dpa

Kann sich bei einer Pauschalreise der Reisekunde mit seinen Ansprüchen auch an den Reiseveranstalter wenden, wenn dieser ihm vor Reisebeginn mitteilt, der Abflug sei kurzfristig vom Abend auf den frühen Morgen verlegt worden?

Ist die Flugbeförderung Bestandteil einer Pauschalreise, kommen Ansprüche des Reisenden sowohl gegen das Luftfahrtunternehmen (Fluggesellschaft) als auch gegen den Reiseveranstalter in Betracht. Der Reiseveranstalter schuldet dem Reisenden vertraglich die Flugbeförderung zum vereinbarten Zeitpunkt. Zwar behalten sich in der Praxis Reiseveranstalter in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Änderung von wesentlichen Reiseleistungen, etwa der Flugzeiten, vor. Ein solcher Vorbehalt greift aber nur dann durch, wenn die Änderung dem Reisekunden zumutbar ist.



Nicht zumutbar ist eine Verlegung der Flugzeiten, wenn sie über den vereinbarten Tag der Anreise oder der Abreise hinaus reicht oder wenn sie zu einem Verlust oder einer wesentlichen Beeinträchtigung der Nachtruhe des Reisekunden führt. In diesen Fällen begründet die Änderung einen Reisemangel.



Hat hingegen die Verlegung der Flugzeiten einen erheblichen Umfang, der aber dem Reisekunden (noch) zumutbar ist, beschränken sich dessen Rechte darauf, vom Vertrag stornokostenfrei zurück zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden anzubieten.



Eine Verlegung der Flugzeiten in unerheblichem Umfang, also beispielsweise nur um eine Stunde in der Mittagszeit, muss der Reisende dagegen bei entsprechendem Änderungsvorbehalt im Reisevertrag ohne Weiteres hinnehmen. Fehlt ein solcher Vorbehalt und ist eine ganz bestimmte Flugzeit ausdrücklich, und sei es auch nur mündlich, mit dem Reiseveranstalter vereinbart, ist eine einseitige Verlegung durch diesen als Reisemangel anzusehen.

Wie haftet die Fluggesellschaft bei Verlust, Zerstörung oder Beschädigung oder Verspätung von aufgegebenem Flugreisegepäck?

Jedenfalls bei Flügen innerhalb der EU und, wenn Hin- und Rückflug zusammen gebucht worden sind, bei in der EU beginnenden Flugreisen haftet die Fluggesellschaft nach dem Montrealer Übereinkommen für Reisegepäck, das sie an dem von ihr oder in ihrem Auftrag betriebenen Gepäckaufgabeschalter in ihre Obhut genommen hat. Diese Obhut endet grundsätzlich erst in dem Zeitpunkt, in dem der Fluggast das Reisegepäck am Flugzielort vom Transportband nimmt. Die Haftung kann aufgrund der Eigenart des Reisegepäcks oder wegen eines Mitverschuldens des Fluggastes, etwa eine unsachgemäße Verpackung, eingeschränkt sein.

Zu ersetzen ist bei Verlust, Zerstörung oder Beschädigung der Zeitwert des Gepäckstückes und seines Inhalts. Für die Zeit, in der das Gepäck am Reiseziel nicht zur Verfügung steht, sind dem Fluggast darüber hinaus die Aufwendungen für die Beschaffung von Ersatzbekleidung und Toilettenartikeln in angemessenem Umfang zu erstatten. Die Haftung der Fluggesellschaft ist auch betragsmäßig beschränkt; insoweit gilt eine Obergrenze, die derzeit bei rund 1.400 Euro pro Fluggast, also für die Gesamtheit seiner Gepäckstücke, liegt.



Zum Ausschluss der Haftung kann es schließlich führen, wenn der Fluggast den Schaden nicht unverzüglich, bei Beschädigung spätestens innerhalb von sieben Tagen, bei Verspätung spätestens innerhalb von 21 Tagen der Fluggesellschaft meldet. Kommt das aufgegebene Gepäck nicht mit oder ist beschädigt, dann haftet dafür die Fluggesellschaft. Bildrechte: imago/Rust

Wirkt sich ein flugbedingter Gepäckschaden bei Pauschalreisen auch auf den Reisepreis aus?

Dass mitgeführte Bekleidung dem Pauschalreisekunden am Urlaubsort ganz oder teilweise nicht zur Verfügung steht, wirkt sich auch auf den Wert der gebuchten Reise aus. Deshalb kann er gegenüber dem Reiseveranstalter den Reisepreis für jeden Tag, an dem das Gepäck fehlt, mindern. Die Höhe der Minderung bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalles. In jedem Fall angemessen dürften aber mindestens fünf Prozent des Tagesreisepreises sein.