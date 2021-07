Vorsicht beim Hausbau Vertraglich vereinbarter Preis kann zeitlich begrenzt sein

Angenommen, ich habe mit meinem Vertragspartner Preisänderungen vertraglich ausgeschlossen. In welchen Fällen könnte es trotzdem passieren, dass ich die Kosten für höhere Baustoffpreise tragen muss?

Holger Freitag: Nur in extremen Fällen kann auch bei klarer vertraglicher Zuweisung aller Preissteigerungsrisiken an den Bauunternehmer ausnahmsweise ein Anspruch auf Preisanpassung entstehen. Dies wäre dann möglich, wenn der sogenannte Wegfall der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB vorliegt. In solchen Fällen wäre ein Festhalten am Vertrag für den Unternehmer zu den ursprünglich vereinbarten Konditionen unzumutbar und nicht gerechtfertigt. Meistens kommt es aber hier zu einer gerichtlichen Entscheidung.

Allerdings kann es sein, dass die Zusicherung des Vertragspartners, sich an einen vertraglich vereinbarten Preis zu halten, zeitlich begrenzt ist. Private Bauherren oder Käufer müssen darauf achten, wie lang ihr Vertragspartner an seine Preiszusage gebunden ist und ab wann die Bindungsfrist gilt. Je länger die Preisbindung, desto besser für den Verbraucher. Problematisch wird es, wenn innerhalb dieser Frist Umstände zu Verzögerungen führen, auf die das Bauunternehmen keinen Einfluss hat – zum Beispiel, wenn trotz vollständig eingereichter Unterlagen die Baubehörde länger braucht als kalkuliert. Nach Ablauf der Preisbindungsfrist liegt das Problem vor allem in der neuen Preisfindung. Hier braucht man Rechtsberatung.