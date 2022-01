Hermann-Josef Tenhagen: Mieterinnen und Mieter sollen künftig spätestens nach einem Monat die Ablesedaten übermittelt bekommen – und zwar automatisch. Möglich wäre das per E-Mail, über ein Webportal oder eine App – oder auch per Brief. Der Vermieter muss dafür sorgen, dass "die Information den Nutzer unmittelbar erreicht, ohne dass er sie suchen muss", heißt es in der Gesetzesbegründung. Die Idee: Wer elektronisch ablesen kann und feststellt, dass sein Verbrauch deutlich gestiegen ist, kann einfacher versuchen gegenzusteuern.