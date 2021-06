Hobby-Forscher mit Metalldetektoren Was Sondengänger bei der Schatzsuche beachten müssen

Aus archäologischer Sicht richten Raubgräber und ambitionierte Hobbyforscher ohne Genehmigung oft massive Schäden an. Wenn illegale Sondengänger unkontrolliert im Boden graben und einzelne Fundstücke entnehmen, werden archäologische Kontexte zerstört und einzelne Funde wissenschaftlich wertlos. Denn erst die Befundzusammenhänge ermöglichen es Archäologen, Funde zu verstehen.



"Denn für uns sind die Fundstücke an sich zwar schön, aber wirklich wichtig und um wirklich Geschichte erzählen zu können, ist es immer ganz elementar, dass man den Zusammenhang kennt, aus dem die Funde stammen und ganz exakt weiß, wo die her sind, also genau die Stelle markiert ist, an denen die gefunden wurde", meint Dr. Rebecca Wegener vom Landesamt für Archäologie Sachsen. Jedoch bekommen Archäologen die Entdeckungen von Raubgräbern oftmals erst gar nicht zu Gesicht.