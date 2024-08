Anja Käfer-Rohrbach: Bundesweit stehen derzeit über 300.000 Häuser in sogenannten amtlichen Überschwemmungsflächen und leider kommen jedes Jahr 1.500 bis 2.000 Neubauten dazu. Also in der Tat werden viel zu viele Häuser an den falschen Stellen gebaut.



Vielleicht auch interessant: In Sachsen stehen von den 975.000 Adressen rund 35.000 in sogenannten hochwassergefährdeten Gebieten. Und davon liegen die meisten im Landkreis Meißen, gefolgt von der Stadt Dresden und dann der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Da sind wir definitiv auf dem falschen Weg.