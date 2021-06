Ich mag es zwar nicht, die Teufel nicht an die Wand zu malen, aber ich glaube, wir sind noch nicht fertig mit Corona. Und wir werden auch in diesem Jahr noch das, was viele prophezeien, so oder ähnlich erleben. Die Verordnungslage Kraft Beschluss des Bundestages in dieser Woche ist nicht das letzte Wort. Ich bin mir sicher, dass, je nachdem, wie die Inzidenzen sich entwickeln, spätestens nach der Sommerpause auch der Bundestag auf den Plan kommt und sich überlegt: Machen wir das mit der Corona-Arbeitsschutzverordnung so weiter? Oder ziehen wir die Schrauben wieder an? Die Möglichkeit hat der Bundestag. Aufgrund des extremen öffentlichen Interesses an dem Thema wird auch kurzfristig vonseiten der Regierung reagiert, wenn es denn notwendig werden sollte. Ein "Problem" könnte werden: Wir befinden uns bekanntlich im Wahljahr. Und die Zeit, in der hier prophezeit wird, dass wir neue Probleme kriegen könnten, fällt genau in diese Wahlkampf-Zeit. Insbesondere kurz vor oder nach den Wahlen oder wenn Koalitionsverhandlungen stattfanden, kam es schon vor, dass unsere Bundesregierung für eine Weile beschlussunfähig gewesen ist.