Hotelbetreiber dürfen zeitlich begrenzt Geflüchtete unterbringen

Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Az.: 2 U 63/24)

Sonja Sondermann* hat ihr Hotel an eine Hotelbetreiberin verpachtet. Die Stadt bittet diese Frau nun, dort unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterbringen zu dürfen. Und genauso kommt es auch: Das Jugendamt bucht regelmäßig einige Zimmer für die Jugendlichen, die in seiner Obhut stehen. Doch Frau Sondermann ist als Verpächterin damit nicht einverstanden: Sie hält die Unterbringung von Flüchtlingen im Hotel für vertragswidrig.

Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main urteilte man so: "Beherbergungsverträge mit Dritten, die Zimmerkontingente buchen, gehören zum Betrieb eines Hotels und widersprechen nicht der üblichen Nutzung. Das gilt auch für den Fall, dass dort zeitlich begrenzt minderjährige Flüchtlinge untergebracht werden. Unzulässig wäre es gewesen, wenn die Stadt das gesamte Gebäude übernommen und zu einer Geflüchtetenunterkunft umgebaut hätte. Das war hier nicht der Fall. Dass Geflüchtete die Zimmer nachlässiger nutzen als klassische Hotelgäste, ist nicht erwiesen."